Garcia indirizza il mercato: “Maxime Lopez non verrà, Osimhen vuole restare”

Finalmente Rudi Garcia ha ritrovato la parola. Era dal giorno della presentazione ufficiale, lo scorso 19 giugno, che il nuovo tecnico del Napoli non interagiva con i media. Adesso l’allenatore francese dà il via alla stagione degli azzurri con la consueta conferenza stampa che – come da tradizione – anima il primo giorno di ritiro a Dimaro. Interessanti soprattutto le considerazioni inerenti il mercato, partendo da chi ha già la valigia pronta.

“Kim non sarà più con noi. Un allenatore vuole avere il più presto possibile la rosa al completo, ma questo è utopia. Abbiamo tempo per trovare il nuovo centrale. Il club ci lavora da un po’, abbiamo delle possibilità, vogliamo essere il più sicuri possibili. Per cui valutiamo. Poi c’è anche l’aspetto economico. Io non ho fretta perché ne ho tre…”.

Garcia sembra avere le idee abbastanza chiare.

“Voglio vedere anche i giocatori che tornano dal prestito. Spero di trovarne almeno uno che possa rimanere con la squadra e fare grandi cose per il futuro. Ci sarà ad esempio Zanoli, che dovrò valutare dopo il prestito. Capirò se potrà rimanere con noi, ma ho visto buone cose da parte sua. Nel passato è successo di prendere tanti giovani. Un nome? Maxime Lopez. L’ho fatto esordire io, ha gran personalità. Ma ora non è il profilo che cerchiamo…”.

Queste, invece, le considerazioni su Osimhen e Kvaratskhelia: “Ovviamente ho sentito Osimhen. Posso assicurare che vuole rimanere con noi e fare grandi cose. Spero che loro due, Kvara in particolare, continueranno a fare la differenza e a farci vincere. Ma io sono attento a non mettere troppi singoli davanti al collettivo. Tutti sono importanti. Io cerco di valorizzare tutti allo stesso livello…”.

La partenza di Ndombele apre un buco in organico circa l’alter ego di Anguissa: “Ndombele va sostituito. Per giocare con noi serve anche un po’ di fisicità, ed è una caratteristica che ricerchiamo…”.

Infine, non poteva mancare un passaggio su Zielinski e Lozano, che hanno iniziato la preparazione con il contratto in scadenza il prossimo giugno.

“Sono a scadenza e quindi è logico che nel club si facciano delle valutazioni: venderli o tenerli. Io vorrei tenerli tutti. Lasciatemi anche il tempo di parlare con ognuno di loro, perché c’è quello che voglio io e anche quello che vogliono i giocatori. Magari qualcuno vuole andare via o vuole rimanere a tutti i costi, quindi conta anche quello che dicono loro. Io sicuramente voglio tenerli tutti“.

