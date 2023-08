“Garcia indica ad Adl le priorità sul mercato” Il punto sul mercato azzurro di Gianluca Di Marzio

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, Rudi Garcia avrebbe indicato al presidente De Laurentiis in maniera precisa le priorità sul mercato per il suo Napoli. Il tecnico francese ha raccolto la pesantissima eredità di Luciano Spalletti, che ha riportato il tricolore in città a trentatré anni dall’ultimo trionfo.

“I desideri di Garcia sono diversi: un difensore centrale che possa completare la difesa con Rrahmani, Juan Jesus e Ostigard, un centrocampista per riempire lo slot lasciato libero da Ndombelé e soprattutto la riconferma di Osimhen, per cui si lavora duro in vista del rinnovo. Senza pensare a Zielinski e Lozano: in caso di partenza, anche loro andrebbero rimpiazzati. I tifosi, per il momento, non hanno fretta: lo scudetto appena vinto lascia l’ambiente tranquillo e con fiducia nella società, i 25mila abbonamenti messi in vendita sono praticamente andati esauriti in poche ore e lo stadio che ospita in Abruzzo la squadra di Garcia è sempre pieno d’entusiasmo“.

