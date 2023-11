Garcia in conferenza: “Deluso dal risultato, non dalla prestazione”

La delusione è palpabile, perchè il Napoli manca la vittoria e spreca una ghiotta opportunità in chiave qualificazione. Adesso agli azzurri rimane E anche ancora un match point. Di questo e di altro ha discusso Rudi Garcia nella consueta conferenza stampa post gara.

Resuscitare un avversario che veniva da ben 12 sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions non era impresa facile, La squadra partenopea ci è riuscita. Anche se il francese prova a difendere il suo operato

“Sapevamo che l’Union Berlino è una squadra di contropiede, fastidiosa sui calci piazzati. Ma questo l’abbiamo gestito bene. Abbiamo sbagliato un corner in nostro favore, ci siamo fatti prendere dal fatto che fosse possibile fare gol, non pensando a coprirci le spalle. L’unica cosa negativa di stasera è questa situazione. Ma non dobbiamo essere alla portata di un gol per l’avversario, bisogna fare almeno il secondo con tutto ciò che creiamo e vincere la partita“.

Eppure l’allenatore non ritiene che ci possa essere un problema legato alle gare casalinghe.

“Spero che è un caso, dobbiamo vincere al più presto, abbiamo l’opportunità di farlo domenica contro l’Empoli. Nessuna gara è facile, dobbiamo continuare la striscia di vittorie in campionato. Dobbiamo fare solo questo prima della sosta”.

Forse il Napoli, inconsciamente, aspettava un avversario meno determinato, alla luce della mancanza di risultati dei berlinesi.

“Studiamo sempre l’avversario con molta attenzione, nell’ultima partita no meritavamo di perdere. Noi siamo stati non in grado di essere più efficaci davanti ma sappiamo che l’Union non molla mai come tutte le squadre della Bundesliga”.

Si entra più nello specifico nelle domande, e Garcia deve rispondere a che rimarca forse troppa frenesia negli attaccanti.

“Forse solo in un’occasoine dove c’era un giocatore piazzato meglio ed invece ha tirato il compagno. Sappiamo che il Berlino non molla mai e difendono anche facendo falli. Non siamo stati bravi a fare il secondo gol, c’è stata un po’ di sfortuna negli epidisodi, come il palo e il gol annullato, ma dovevamo vincere lo stesso. Il gol annullato si può anche non annullare, siamo delusi dal risultato ma non della prestazione”.

Alla domanda sul cambio Lindstrom-Politano, il francese s’è espresso così.

“Bene Jesper, anche se ha giocato poco. Ma in poco tempo, come ho detto, si può fare la differenza. Quando esce un giocatore all’85’ non si può dire che l’abbiamo sostituiuto presto. Sono il primo sostenitore di Matteo, che ha giocato una grande partita anche oggi. L’abbiamo cambiato perchè era stanco. Non credo che non abbiamo vinto per questo cambio”.

