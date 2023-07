Garcia: “Ho il mio obiettivo, lo dirò il 12 agosto. Tatticamente camaleontici”

Rudi Garcia s’è concesso una lunga chiacchierata con alcuni media presenti a Dimaro, animando il ritiro azzurro in una conferenza stampa ricca di argomenti interessanti.

Il nuovo allenatore del Napoli ha voluto innanzitutto fare il punto della situazione, dopo la prima settimana di allenamento.

“La stanchezza del lavoro fatto in questi giorni comincia a farsi sentire, vuol dire che abbiamo lavorato bene. Stiamo mettendo in campo tutta l’allegria dei tifosi…”.

Il tecnico francese poi ha parlato del rapporto con i tifosi.

“Non mi aspettavo niente del genere, ma è bello essere così tanto in contatto con loro. Durante la stagione è più difficile, perché siamo sempre a porte chiuse e ci sono le partite…”.

Quindi, Garcia s’è soffermato sugli obiettivi degli azzurri per la prossima stagione.

“Voglio tenermi la gioia dei tifosi tutto l’anno, ho il mio obiettivo e lo dirò il 12 agosto. Nelle difficoltà i tifosi saranno sempre con noi e se lo faranno fino alla fine vuol dire che avremmo fatto un bel percorso…”.

Nel corso dell’ intervista non poteva mancare un passaggio sul sistema di gioco.

“Vedo grande qualità e un livello alto. Voglio una squadra affamata. Nessuno deve abbassare la guardia. Inizieremo con il 4-3-3, ma la squadra dovrà essere più camaleontica. In ogni caso, ci sarà spazio per Raspadori. Basta trovare le giuste soluzioni con la rosa che ho a disposizione, modificando l’assetto anche a partita in corso!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Prove tecniche di accordo: Zielinski vuole restare

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati