Garcia: Fatti troppi errori, mancata aggressività.

Non cerca alibi, il tecnico del Napoli, dopo la brutta sconfitta subita contro la Fiorentina.

Ai microfoni di DAZN prova ad analizzare la partita:

“Un brutto risultato. Il problema è che abbiamo fatto errori difensivi, il primo gol non lo dobbiamo prendere. Abbiamo avuto la possibilità di rientrare in partita, anche avuta la palla del 2 a 1. La cosa che non va bene è essere così poco aggressivi, nella fase difensiva. Quando perdi in casa così, facendo quattro falli in tutta la partita, qualcosa non va”

Ha provato a cambiare le cose Rudi Garcia, dopo l’infortunio di Anguissa. Il Napoli però ha continuato a soffrire, il gioco viola. Il tecnico francese l’ha vista così:

“Soprattutto il pressing alto, non siamo riusciti a trovare Osimhen, nella metà campo avversaria. Non siamo riusciti a sfruttare la profondità, anche con Raspadori sotto Victor. Dobbiamo migliorare con l’aiuto degli esterni ai mediani. Non era la nostra serata”

Napoli che ha pagato soprattutto a centrocampo, anche con l’ingresso di Cajuste. Per Garcia il problema è lì:

“Volevo dare più peso a centrocampo, per questo non ho messo le due punte. Abbiamo tentato poco, il primo cross nel primo tempo arriva da Natan, nonostante avevamo lavorato su questo. La mancanza di aggressività, come ho detto è stato il problema”

Si chiede da studio, allora da cosa derivi questo deficit inaspettato. Per Garcia è un problema di testa:

“Non è una questione tattica, più un problema mentale. Dobbiamo lavorare nella fase difensiva essendo più aggressivi e più furbi”

Tre tiri subiti nello specchio della porta, sono equivalsi a tre gol subiti. Per l’allenatore del Napoli, anche questo è un problema:

“Le statistiche dicono che abbiamo subito tre tiri in porta, prendendo tre gol. Anche questo è un problema, che va avanti dall’inizio della stagione. Non mi aspettavo questa sconfitta, ma bisogna guardare avanti”

Sicuramente ci sarà molto da lavorare per Rudi Garcia, durante questi quindici giorni, il Napoli visto stasera è troppo brutto, per essere vero.

