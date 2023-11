Garcia fa quadrato: perché cambia in vista della Salernitana

A due giorni dal derby Garcia sta meditando un adattamento di natura tattica. L’idea è quella di ripartire dalla ripresa col Milan, accantonando momentaneamente il classico sistema di gioco, in favore del 4-2-3-1. Una scelta che ideologicamente però non cambia molto l’approccio alla gara dell’allenatore francese. Orientato comunque a mostrare la propria inclinazione calcistica. Ovvero, difendersi basso e poi ripartire.

Una vocazione che secondo lo stratega d’Oltralpe agli azzurri riesce meglio rispetto al solito 4-3-3. Con Anguissa e Lobotka a protezione della difesa, e Zielinski che a seconda dei momenti, legge il comportamento dei granata, scivolando in avanti a sostegno di Raspadori, nella posizione tradizionalmente occupata dal trequartista. Oppure si associa in fase di costruzione, supportando il doble pivote nel consolidare il giropalla.

Ritrovare gli esterni

Insomma, la mossa della disperazione di Garcia ha fatto da spartiacque tra il primo e il secondo tempo del march contro i rossoneri, convincendolo definitivamente circa la bontà di un cambiamento da proporre anche al cospetto della Salernitana.

L’impressione che voglia ripetere la medesima situazione vantaggiosa che ha permesso ai Campioni d’Italia di rimontare il Diavolo non appare campata in aria. Risalendo il campo con fluidità ed efficacia in virtù delle combinazioni fra Olivera e Kvaratskhelia. E le rotazioni costanti tra Di Lorenzo e Politano.

Con una piccola divagazione: mentre a sinistra la manovra grava (quasi…) per intero sulle spalle del georgiano, tornato ad essere letteralmente devastante quando, aperto in fascia, si isola nell’uno vs uno. Ben coperto dalle marcature preventive dall’uruguagio. Un giocatore di concetto, che lavora esclusivamente sul binario, accorciando in avanti o presidiando la zona di competenza.

Di tutt’altro spessore lo sviluppo sul lato opposto. Là il Napoli cerca di andare in sovrannumero, rendendo complicata la gestione del possesso laterale per qualsiasi avversario. Con il Capitano che si inserisce nello spazio interno, piuttosto che sovrapponendosi in profondità. Senza trascurare il momento che sta attraverso l’esterno ex Sassuolo e Inter. Veramente on fire, capace di garantire uno sfogo sicuro ogni qual volta amministra il pallone in ampiezza.

Raspadori ago della bilancia

Tornando al discorso iniziale, la volontà di Garcia tesa a esplorare dinamiche alternative al tridente, potrebbe pure propiziare un diverso tipo di interazione, schierando assieme Simeone e Raspadori. Così da distribuire il peso offensivo su due punte di ruolo.

Spostando dunque l’inerzia delle giocate in verticale su El Cholito, funzionale a saturare il cono di luce tra i centrali, costringendo la difesa a schiacciarsi all’indietro. Ed al contempo, ampliando i movimenti di Jack tra le linee.

Del resto, il calcio rimane situazionale, basato principalmente su finestre di opportunità che inevitabilmente si aprono e chiudono sulla base di un principio semplice: stimolo, azione e reazione.

Quindi, se l’obiettivo del tecnico francese è proprio quello di trasformare la squadra partenopea in qualcosa di diverso, plasmandola sulla scorta dei suoi principi di gioco, allora il match dell’Arechi potrebbe davvero rappresentare la svolta per invertire la stagione del Napoli.

