“Garcia è sotto osservazione, non ha la fiducia della società. Chi potrebbe sostituirlo? Solo  Antonio Conte…” Antonio Giordano indica la strada ad Adl

Rudi Garcia, a Napoli, ha deluso un po’ tutti. I tifosi, nonostante l’amore nei confronti del tecnico dello scudetto Luciano Spalletti, lo avevano accolto bene. Ma ora la stragrande maggioranza dei supporters campani sperano che venga esonerato. Il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto a Radio 24 nel corso di Tutti Convocati soffermandosi, tra le altre cose, sulla questione relativa al possibile nuovo mister: “Garcia è sotto osservazione, non ha la fiducia della società”.

“Le ultime dichiarazioni rilasciate dal presidente Aurelio De Laurentiis sono un anticipo di esonero. L’allenatore è in grande difficoltà e lo si è visto con i cambi che ha fatto in una partita da recuperare. Chi potrebbe sostituirlo? Quella di Antonio Conte è l’unica soluzione. Il Napoli per essere il Napoli che insegue grandi obiettivi ha bisogno di grandi figure, credo non sia solo una suggestione, ma il desiderio della società partenopea”, ha aggiunto Antonio Giordano.

