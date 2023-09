“Garcia è arrivato a Napoli motivato e con grande umiltà, ha sbagliato un tempo…ricordo che contro il Milan lo scorso anno!” Massimo Filardi supporta, con i fatti, il tecnico Garcia

Massimo Filardi ,ex azzurro,e’ intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni sul Napoli di Garcia:

Filardi: “Allenare una squadra scudettata è arduo, Garcia è arrivato a Napoli motivato e con grande umiltà, il Napoli ha sbagliato un tempo, ricordo che contro il Milan lo scorso anno è andato in confusione, e la squadra l’altro sabato ha fatto il gioco della lazio nella foga di voler recuperare, sono convinto che già da domani non ci saranno più certi errori.

Il Napoli ormai viene studiato, ora tutti si attaccano a uomo su Lobotka, bloccandolo devi avere il piano B e coinvolgere i due centrocampisti, mi sembra normale che Garcia lo stia facendo. Se lo slovacco viene marcato a uomo devi trovare subito il piano B, poi deve essere bravo anche Lobotka a trovare altre soluzioni e smarcarsi. Anche su Kvara ci sono attenzioni differenti, viene sempre raddoppiato, bisogna trovare delle soluzioni in più. Del resto, solo un giocatore ne aveva sempre tre addosso e chiedeva di avere la palla: era Diego…

Garcia cerca di migliorare il Napoli, non di peggiorarlo, tutto l’ambiente deve resettare la scorsa stagione e dimenticarla totalmente, ora non devi stravincere, puoi anche vincere lo scuedetto giocandotelo punto a punto. Poi la squadra deve essere equilibrata, sul 2-1 per la lazio se non hai la foga di voler stravincere, alla fine in mezz’ora puoi tranquillamente pareggiare.

A Genova al posto di Politano per me gioca Elmas, il Napoli ha bisogno di equilibrio e lui te lo dà certamente, è il giocatore ideale, bisgona andare sui punti fermi. Lindstrom avrà spazio come Raspadori e simeone, ma a Genova è troppo importante ed Elmas per me sarebbe perfetto”.

