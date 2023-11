Garcia: Dobbiamo difendere in undici!

Conferenza stampa per il tecnico del Napoli, alla vigilia del derby contro la Salernitana.

Si torna all’ultima partita contro il Milan, molte cose non hanno funzionato:

“Abbiamo preso due gol sulle prime due azioni del Milan, non abbiamo fatto così male nel primo tempo. Offensivamente abbiamo fatto belle cose, ma adesso dobbiamo pensare a domani. Quando una squadra passa da 0-2 a quasi 3-2, vuol dire che ha fatto meglio nel secondo tempo”

Il cambio di modulo, potrebbe essere uno dei temi della partita, Garcia lascia aperta ogni possibilità:

“Abbiamo dimostrato che il 4-2-3-1 lo sappiamo usare, può essere utile anche domani. Noi abbiamo fatto sempre gol, tranne che in una partita, dobbiamo difendere in undici per vincere le partite”

Qual è allora il problema del Napoli?

“Contro il Milan abbiamo regalato tanti palloni, quando si perdono troppi palloni, non puoi più attaccare e ti esponi di più. La chiave è il gioco con la palla”

Osimhen?

“L’ho sentito per messaggio, sta seguendo il programma”

Il tecnico francese è fiducioso sul campionato:

“Siamo ad un quarto di campionato, manca tanto,per poter tornare sulle squadre, che ci sono davanti”

Parla poi di Lindstrom, ad oggi oggetto misterioso :

“Un po’ di spazio lo ha avuto, quando giochi da esterno, devi essere decisivo con le statistiche. Togliere il posto a Kvara o Politano è difficile in questo momento. Chi subentra deve dimostrare di essere decisivo, non parlo solo di Lindstrom. Lui comunque sta crescendo”

Frecciatina ad alcuni calciatori, come quelli sostituiti nell’intervallo di Napoli-Milan:

“Non è una punizione uscire nell’intervallo. Io volevo solo migliorare la squadra. Sembra particolare cambiare due difensori, ma era la scelta giusta”

Un pensiero poi al prossimo avversario:

“Sono contento di incontrare nuovamente De Sanctis, un grande dirigente. Pensavo di trovare un clima più disteso, a Salerno, ma non è così. Dato il momento che stiamo vivendo, spero che ci sia sostegno verso la propria squadra, non odio. Non sarà una gara facile, loro hanno bisogno di punti, ma noi possiamo solo vincere”

Fase realizzativa deficitaria, quali gli aspetti da migliorare?

“Tutti vogliamo migliorare, ma siamo forti e non dobbiamo dimenticarlo. Dobbiamo scendere in campo con fiducia e coraggio, le partite non si vincono senza lottare. Bisogna migliorare l’approccio alle partite e passare in vantaggio per primi”

Qualche critica è arrivata anche per Meret, Rudi Garcia parla dei suoi portieri:

“Meret è il numero 1, Gollini il numero 2. Abbiamo quattro portieri forti, Gollini merita di giocare, ma al momento Meret è il titolare”

Idee chiare per Garcia sul portiere titolare, con la speranza di vedere la stessa chiarezza, in tutti gli altri ruoli della squadra.

