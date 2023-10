Garcia da esonerare subito o capace di cambiare? Scopriamolo…

Al di là dei discutibili cambi in corso d’opera di Garcia, sono ben altri i motivi che attualmente caratterizzano lo stato di salute precario del Napoli. Che in questo inizio di stagione ha fatto vedere in egual misura luci e ombre. Forse perché nella squadra convivono due anime calcistiche. Una tenta di risalire in maniera diretta dalla propria metà campo, cercando subito Osimhen con quei lanci lunghi, che mettono in crisi la retroguardia. Capaci di stimolarlo ad attaccare la difesa alle spalle con profondi tagli.

L’altra, invece, cerca di amministrare il possesso con maggiore lucidità, muovendo la palla attraverso il classico “avanti-dietro-dentro”. Una progressione della manovra funzionale a far toccare l’attrezzo praticamente a tutti i giocatori, così da mantenere sempre corte le distanze tra i reparti. Permettendo sostanzialmente ai Campioni d’Italia di gestire il pallone in modo più strutturato.

E pensare che nemmeno tanto tempo fa, a determinare la riconoscibilità del calcio prodotto dai partenopei era soprattutto la fase di costruzione, che permetteva di mantenere la palla senza abbassare mai i ritmi.

La buona notizia è che sembra ancora possibile spezzare l’inerzia negativa. Specialmente se l’allenatore francese si affretterà a intervenire, cambiando radicalmente l’approccio alle gare dei suoi uomini. Non a caso, le volte in cui gli azzurri hanno sviluppato le connessioni, sono riusciti a tenere testa al Real Madrid.

Lo si è visto anche nello slancio con cui hanno entusiasticamente asfaltato Udinese e Lecce. Partite molto simili tra loro, che testimoniano dunque quanto il Napoli sia maggiormente a suo agio nel gioco associativo. Assecondarlo e facilitarlo diventa la strada per la quale passa il futuro di Garcia.

Ovviamente, questa rinascita deve necessariamente associarsi al pressing. Prescindere dall’idea di recuperare palla in avanti rimane l’unica opzione possibile per evitare di portarsi il pericolo fin dentro casa. Rendendo poi complicato all’avversario di turno continuare a far ristagnare il possesso negli ultimi sedici metri, in zona di rifinitura. Una condizione vissuta spesso finora dal Napoli, che contribuisce a veicolare nel gruppo un senso di smarrimento e sfiducia nei principi difensivi del tecnico francese.

