Garcia: Buona prestazione.

Al termine della partita, il tecnico del Napoli, intervistato da DAZN, si dice soddisfatto della prestazione, ma non del risultato:

“Punto negativo è il risultato, però la prestazione dei ragazzi è buona. Ci sono cose positive, come non aver preso gol, con l’inserimento di Natan, l’abbiamo preparato bene ha fatto una gara in sicurezza. Non subire reti con una difesa nuova è sempre una cosa buona, poi se la palla va sul palo o sbagliamo un rigore, diventa difficile vincere. È importante che la squadra ha fatto una partita seria, però non siamo contenti, ci manca la vittoria”

L’uscita dal campo di Osimhen è stata piuttosto plateale, l’attaccante nigeriano chiedeva di restare in campo, per giocare con due punte. Si chiede a Garcia, se ci sia stato un chiarimento tra i due, dopo il triplice fischio:

“Ovviamente gli ho parlato, però quello che ho detto a lui e alla squadra, resta nello spogliatoio. Sia Kvara che Osimhen hanno giocato bene, però abbiamo tanta qualità in rosa. Abbiamo quattro partite in nove giorni, i giocatori lo sanno, c’è una squadra che inizia e una che finisce la partita. Non si gioca solo in 11, altrimenti non andiamo da nessuna parte”

Si torna poi a chiedere al mister azzurro, le differenze tra l’uscita dal campo di Osimhen, con relativa reazione e quella di Kvaratskhelia, abbracciato poi da Garcia:

“Se un giocatore esce e non è contento è una buona cosa, significa che ci tiene, può anche non essere felice per la propria prestazione. Siamo una rosa ampia e abbiamo bisogno di tutti, io abbraccio tutti i miei calciatori”

Ciro Ferrara, presente nello studio di DAZN, chiede a Mister Garcia, come mai il Napoli, non dimostra continuità nel corso dei novanta minuti. Il tecnico francese, condivide quest’osservazione:

“Giusta analisi. Nel secondo tempo siamo stati meno bravi nel palleggio, nell’avvicinarci alla porta avversaria. Nella seconda metà del secondo tempo, abbiamo rialzato il baricentro, poi un po’ di calo fisico c’è stato, contro un ottimo avversario”

Infine si chiede all’allenatore del Napoli, visti i 7 punti di distanza, dalla capolista Inter, quali siano ora i reali obiettivi, degli azzurri:

“Una squadra come il Napoli deve giocare la Champions League, ogni anno. Non siamo contenti della situazione attuale, non è però tutto da buttare. Dobbiamo ripartire da mercoledì, con una vittoria, poi con una striscia di vittorie si rientra in classifica”

Ripartire da mercoledì, questo il mantra del tecnico francese, ma soprattutto quello che si aspettano i tifosi napoletani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati