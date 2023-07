Garcia blocca la cessione di Folorunsho

Un’occasione da cogliere al volo per convincere Rudi Garcia. E’ la missione di Michael Folorunsho che, almeno per ora, pare sempre più distante da un possibile trasferimento al Verona. Gli scaligeri, infatti, avevano messo gli occhi sul centrocampista, tornato alla base dopo una proficua stagione appoggiato temporaneamente al Bari.

A frenare l’entusiasmo dei gialloblù è arrivata la ferma opposizione dell’allenatore francese, intenzionato a valutare il giocatore nel ritiro di Dimaro, prima di concedere il nullaosta al prestito. La mancanza di alternative a centrocampo, con i nazionali che si sono aggregati al gruppo con qualche giorno di ritardo, spinge Garcia a temporeggiare.

In ogni caso, il Verona non smette di monitorare la situazione. E nei prossimi giorni, tornerà a sondare il terreno per capire se esistono i margini per ricominciare a trattare con il Napoli. Magari la chiave per convincere la società partenopea potrebbe essere Faraoni. Sembrava che il terzino fosse destinato a trasferirsi all’ombra del Vesuvio, coprendo le spalle con la sua esperienza e qualità a Di Lorenzo. Ma poi lo stesso Garcia ha deciso di monitorare i progressi di Zanoli come slot del Capitano azzurro. Bloccando in un colpo solo l’effetto domino immaginato dagli operatori di mercato.

