Garcia applaude il Napoli: francamente, è contento solo lui

Napoli-Milan è stato un match pieno zeppo di contenuti, non solo prettamente calcistici. Cominciamo dalla fine, dunque, e poi riavvolgiamo progressivamente il nastro di una gara intensa come non si vedeva da un po’ a Fuorigrotta. Ma comunque in grado di lasciare l’amaro in bocca a squadra, tifosi e addetti ai lavori.

Meno, tuttavia, nell’allenatore. A quanto pare, infatti, Garcia sembra soddisfatto del pareggio conquistato in rimonta. Una soddisfazione che lo “stratega” francese palesa urbi et orbi in conferenza stampa. Tra l’altro, con quel sorrisino a metà tra l’ironico e l’arrogante stampato sulla faccia che sa tanto di presa in giro, per astanti e ascoltatori. Piuttosto che fargli domande sulla partita, l’ennesima formazione sbagliata ed i soliti cambi cervellotici nel finale, sarebbe lecito chiedere all’Oronzo Canà d’Oltralpe cos’abbia da ridere, alla luce dell’ennesima partitaccia dei Campioni d’Italia.

Troppo facile lasciarsi condizionare dalla reazione d’orgoglio per trascurare la confusione che regna sovrana nel Napoli attuale. E’ giusto rimarcare, quindi, che anche se la prodezza di Maignan su Kvaratskhelia non avesse strozzato in gola la gioia di averla ribaltata completamente, un attimo prima che il fischio di Orsato mandasse tutti negli spogliatoi, a concretizzare il pareggio hanno provveduto due prodezze isolate. Giocate sontuose di Politano e Raspadori, frutto però di genio e intuizione individuale. A riprova di quanto talento alberghi in questo gruppo. Ed al contempo, quanto male sia gestito a livello di squadra, intesa come collettivo organizzato. Che potrebbe esprimere decisamente un calcio qualitativamente assai migliore rispetto a quello visto finora.

Dal vivo è pure peggio che da casa. Chi era allo stadio ieri sera, non necessariamente accomodato in Tribuna Stampa, si sarà accorto di quanto, già dal riscaldamento condotto sotto ritmo, gli azzurri dimostrassero impaccio.

Inutile continuare a prendersi in giro, sognando costantemente rinascite pretestuose. Al momento, gli uomini di Garica camminano, trascinandosi in maniera imbarazzante per il campo: fermi nelle loro posizioni, nessuno che, muovendosi, detti il passaggio o crei uno spazio. Sostanzialmente, il Napoli non ha idee. Anzi, appare stancamente in balia dei rossoneri. Senza mai veicolare l’impressione di poterli dominare, fisicamente a terra e tatticamente in balia del calcio a tratti scolastico di Pioli. Nondimeno, tremendamente efficace, con una indemoniata catena di destra composta da Calabria e Pulisic, che ha letteralmente instupidito un boccheggiante Mario Rui. Oltre alla capacità di Musah di andarsi a prendere lo spazio alle spalle di Zielinski, occupando il corridoio di centrodestra.

Nel secondo tempo il Napoli è andato sulle ali dell’inerzia, spinto dalla disperazione, che ha assunto i contorni dell’arrembaggio a caccia del pareggio. Un risultato dignitoso. Che alimenta i dubbi sulla gestione tecnica: il cambio Zanoli per Politano conferma lo stato di confusione totale in cui si dibatte lo scienziato accomodato in panchina.

Insomma, il Napoli oggi è questo: poche idee, e tutte confuse. Ergo, obbligati dalle circostanze a considerare il bicchiere mezzo pieno, continuiamo a vivere di speranze, aspettando una continuità di gioco e una identità di squadra che francamente, sembrano davvero una chimera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Garcia in conferenza stampa: “La stagione non è finita”

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati