Garcia allena, Adl vigila. Fidarsi e bene, non fidarsi è meglio!

Rudi Garcia sempre più sulla graticola e contro l’Empoli e potrebbe essere la gara del dentro o fuori per il tecnico francese, che fin ora non è riuscito a dare un’anima a questa squadra.

Nel frattempo a Castel Volturno il vigile Aurelio, controlla in maniera ferrea la situazione il che lascia sempre più perplessi proprio la costanza del presidente, poiché’ renda vana l’immagine del tecnico nei confronti del gruppo

Ma questa chiaramente non è una novità, basti pensare alle parole del patron alla Luiss del 10 ottobre scorso, dopo la sonante sconfitta con la Fiorentina, dove dichiarò egli stesso l’errore nella scelta Garcia!

Controllato, Delegittimato, egli stesso si mostra sempre nervoso e poco incline ai giudizi negativi sul non gioco del Napoli, oltre che mostrarsi fazioso sul piano dei rapporti nei confronti di chi non critica il suo operato

In effetti, analizzando sul piano prettamente umano sembra il clone del patron azzurro, che a tal proposito con la sua assidua presenza agli allenamenti, non solo fa capire l’aria che tira in casa azzurra ma anche la consapevolezza, e questo è un dato di fatto, che dia l’impressione di non fidarsi di nessuno!

La scelta fatta a giugno dove ha creduto di poter far tutto da solo, probabilmente si sta’ rivelando sbagliata, ma l’ammissione di responsabilità verrebbe alla luce con il potenziale esonero del tecnico, cosa alquanto improbabile, a meno di una beffa in Champions, visto anche l’esborso oneroso, circa 20 milioni di euro, oltre che trovare il sostituto a tuttora ancora allo stato embrionale.

Sarà L’ Empoli la gara verità? Solo un ipotetica sconfitta oppure un pari scialbo potrebbe convincere il patron, in via definitiva, all’ allontanamento , approfittando della sosta e prima del quartetto verità’, Atalanta Real, Inter e Juventus!

Il Lunch-Match del Maradona ci dirà ma nel frattempo il Napoli si prepara a Castel Volturno, con un tecnico sempre più delegittimato e criticato, e con un sergente di ferro onnipresente…ma che non ammette il suo sbagliato operato!

