Garcia a Dazn: “Abbiamo fatto il nostro, ora testa alla Champions” 

Immediatamente dopo il triplice fischio finale del derby, l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Un derby interpretato veramente bene dal Napoli.

“Abbiamo iniziato bene, è la prima volta che facciamo gol nei primi 15 minuti. Dopo il primo gol siamo un po’ calati, ma non abbiamo concesso niente e siamo ripartiti nel secondo tempo come nel primo e cioè con qualità. Potevamo fare meglio, ma Ochoa è stato pravo in più occasioni. Nel finale il secondo gol ha chiuso la partita, sono contento per Elmas: chi entra dalla panchina dà sempre un grande aiuto“.

Tutto quello che vuole in campo, Raspadori lo fa.

“Da quando sono qua, ho visto in lui tanta qualità. Ha senso del gol, tiro con entrambi i piedi e sa giocare con la squadra. E’ un falso nueve e un trequartista, che ha molta polivalenza non solo in questi ruoli. Quando difendiamo in 11, è più facile vincere le partite“.

Il “problema” di Raspadori è Osimhen.

“Non vediamo l’ora che torni, ma è logico avere questa riflessione. Davanti siamo forti, possiamo giocare in più modi a seconda del tipo di centravanti. Con Simeone abbiamo un attaccante più fisico, con Raspadori uno che lega più il gioco. Victor può aiutarci, sia offensivamente che difensivamente“.

Oggi più concentrazione, sia offensiva che difensiva.

“Il primo gol è dovuto proprio a questo. Quando Raspadori ha un pallone del genere, è micidiale“.

Sta lavorando a un cambio di modulo?

“Dipende da noi, dalla rosa che ho a disposizione sul momento e dall’avversario. E’ una possibilità: il 4-3-3 viene recitato a memoria, ma anche gli avversari lo hanno studiato e dobbiamo avere più armi come mostrato nella ripresa col Milan“.

La prossima profezia?

“Di vincere mercoledì. Noi abbiamo fatto il nostro, ora testa alla Champions League contro i tedeschi in casa. Dobbiamo prendere 3 punti, per superare il girone“.

