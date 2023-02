Gamba: “La Juventus ha timore di finire in Serie B, la situazione è molto grave. Sulle parole del pm…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Emanuele Gamba, giornalista ‘Repubblica’:

“Le parole di Santoriello? È una situazione un po’ delicata e grottesca se vogliamo. Se uno va a vedere il video si rende conto che lui sta scherzando. Al giorno d’oggi con l’attenzione che c’è anche da parte dei social bisogna avere un livello di prudenza superiore soprattutto se sei un magistrato. Non è importante solo essere imparziali, ma anche mostrarsi tali. Non ho alcun dubbio sulla sua imparzialità, ma così non si mostra tale.

Non si può parlare di complotto ai danni della Juventus prima di tutto perché non è il giudice. Lui in assoluta sa che la Juventus ha commesso tante cose nella sua storia. Non l’avrebbe dovuto dire, ma questo penso non pregiudichi niente nell’inchiesta perché c’è un pool che ci lavora. Le reazioni sono state ingigantite. La Juventus non ha ancora presentato il ricorso per la penalizzazione e gli avvocati si prenderanno tutto il tempo possibile.

Io credo che la Juventus cerchi di lavorare su quelli che possiamo chiamare vizi di forma a livello generico. Penso che puntino all’annullamento della sentenza per questioni formali. È impossibile dire se farà la cosa giusta, ma punteranno su questo. Sembra difficile smontare l’impianto accusatorio della Corte. I fatti in sè sono impossibili da smentire.

Juventus in Serie B? Anche con l’altro processo non penso sia giusto fare previsioni, non ha senso. Penso che nessuno immaginasse che dessero 15 punti di penalizzazione alla Juventus dal processo plusvalenze. Quindi anche immaginare a cosa porteranno i prossimi processi è impossibile, possiamo dire che la Juventus ha timore di finire in Serie B e sa che la situazione è molto grave.

Ci sono tanti elementi in ballo e tante variabili possibili, io non credo che la Juventus finirà in Serie B, ma è una mia sensazione. Potrebbe anche esserci un cumulo, tutti i reati accumulati in un’unica pena. Però secondo me non abbiamo gli strumenti per addentrarci in una previsione o in un’analisi di quello che deve ancora succedere. Vanno lette le carte, ascoltate le parti e capire le motivazioni”.

