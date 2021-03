Gallo: “Capisco Insigne, ma no a questi gesti”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimilano Gallo, direttore de Il Napolista:

Gallo sulla rabbia di Insigne

“Questa partita è stata la nemesi di Cagliari-Napoli 3-3 di undici anni fa, questa partita è stata l’esatto opposto. Insigne? La rabbia d’Insigne è stata la rabbia di tutti i tifosi del Napoli, ma non può permettersi questi gesti. Sembra, altrimenti, che la squadra non sia alla sua altezza. Tante volte tifosi e compagni avrebbero potuto dire la stessa cosa. Insigne è un ottimo giocatore a volte gioca grandi partite a volte no. Ci sta, però. Napoli ha una grande rosa? Credo che questa squadra, se affidata ad un altro allenatore, possa far bene “.