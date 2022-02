GALLO: “Un anno fa il Napoli perdeva a Granada, ora fa 1-1 a Barcellona. Pensare di essere più forti dei blaugrana è una follia! Osimhen acerbo tatticamente ma è il centravanti più importante”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de’ Il Napolista: “Il Napoli ha giocato una buona partita, un ottimo primo tempo. Nella ripresa, per ammissione dello stesso Spalletti, si è abbassato troppo. Ma pareggiare 1-1 a Barcellona è un ottimo risultato. Poi si può essere eliminati. Lì ci mettono del loro perché lasciare in panchina Dembelé e Luuk de Jong non sono grandi scelte. Il Napoli l’anno scorso perdeva a Granada, non è che dopo un anno va a Barcellona a dominare. Bisogna anche vedere da dove si viene. Per quanto riguarda Osimhen, è acerbo tatticamente, però vale ancora di più degli altri centravanti del Napoli che non hanno quello che ha lui. Bisogna lavorare. C’è una sopravvalutazione del campionato italiano: l’Atalanta vince a fatica contro l’Olympiakos, la Lazio perde con il Porto, il Liverpool accelera e batte l’Inter. Il Barcellona è superiore al Napoli. Dembelé è rimasto in panchina, di che parliamo. Se dai Luuk de Jong al Milan, i rossoneri vincono il campionato. La vera follia è pensare che il Napoli fosse più forte del Barcellona. Il Napoli ha battuto il Liverpool ma sono passati anche tre anni, non ci sta questo paragone. Il PSG ha giocato una partita straordinaria in Champions, ha massacrato il Real a centrocampo. Mbappé ha fatto un gol alla Insigne

