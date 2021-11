Gallo: “Pareggiare contro il Verona non è una tragedia per il Napoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista, soffermandosi sul pareggio del Napoli con il Verona.

“Il pareggio del Napoli? Non è una tragedia”

“Anche perché il Verona è probabilmente la squadra più in forma del campionato. L’arbitraggio di Ayroldi? Trovo eccessivo parlare di chiaro ed evidente errore del direttore di gara in occasione del rigore non dato a Osimhen. Mi ha lasciato perplesso più la conduzione di gara che lo specifico episodio. Servirebbe maggiore uniformità da parte degli arbitri, l’ideale sarebbe avvicinarsi alle direzioni di gara europee, in cui si fischia molto di meno rispetto al campionato italiano”.

“Il rendimento di Insigne? Contro il Verona non ha di certo disputato la sua miglior partita”

“Ma sono stati in tanti a giocare al di sotto delle proprie possibilità. Forse Spalletti poteva dare qualche minuto in più a Ounas. La maglia utilizzata dal Napoli in onore di Maradona? Esteticamente non mi piace, non la comprerei”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati