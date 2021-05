Gallo: “Napoli troppo discontinuo, può ancora qualificarsi in Champions”

A “Radio Punto Nuovo“, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista, soffermandosi sul Napoli e Gattuso.

“Il rendimento dell’Everton di Ancelotti? In casa va molto male”

“Mentre in trasferta ha sempre fatto bene. La sconfitta di ieri contro l’Aston Villa è pesante, perché rischia di compromettere anche la qualificazione in Europa League”.

“Gattuso non resterà anche a causa della sua difficoltà nel relazionarsi con i dirigenti”

“La tifoseria napoletana è divisa su Gattuso, nel suo caso il giudizio è legato ai risultati, quindi, dopo il pareggio con il Cagliari, è prevalentemente negativo. Il Napoli ha avuto un rendimento troppo altalenante, poteva essere tranquillamente secondo in classifica considerando le difficoltà riscontrate da Juventus e Milan. Gattuso non resterà, ha commesso degli errori soprattutto nella gestione del rapporto con la società e non è la prima volta che gli succede, seppur in una carriera da allenatore ancora agli inizi. La corsa Champions non dipende dai calendari, ritengo che il Napoli abbia buone chance di qualificarsi, ma sono preoccupato dal calo atletico della squadra, reso evidente anche dal gran caldo”.

