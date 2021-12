Gallo: “Gattuso non volle Ibra, disse a Raiola che non era adatto”

“A Napoli è complesso raccontare la realtà“. Con queste parole, a Radio Punto Nuovo nel corso del programma “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Massimiliano Gallo: “Ormai c’è un fenomeno diffuso, ovvero che le persone vogliono leggere solo quanto affine alle proprie idee. Come nel caso di Ibrahimovic. Se scrivi qualcosa, anche con dovizia di particolari, che non piace alla piazza o ad altri giornalisti allora diventi uno che fa girare fake news…”.

Il direttore de “Il Napolista” si riferisce alle reazioni contrastanti provocate nell’ambiente partenopeo dopo le parole di Zlatan Ibrahimović: “Il Napoli aveva l’accordo con Ibrahimovic. Ibra sarebbe venuto a Napoli. Poi De Laurentiis esonera Ancelotti. Ibra però è un professionista, Raiola chiamo Gattuso e Gattuso sostenne che Ibra non era adatto al suo 4-3-3. Questa notizia non è stata ripresa da nessuno tranne che da Radio Punto Nuovo e da Umberto Chiariello…”.

Nella sua disamina, Gallo si spinge oltre: “Noi abbiamo avuto una stampa gattusiana a Napoli. Spalletti un signore allenatore, a Napoli viene trattato come uno che ha rubacchiato un po’ da Gattuso è un po’ da Sarri. Continuo a pensare che Ibrahimovic sia stata una grande occasione persa per il Napoli. De Laurentiis ha grandi responsabilità sotto questo punto di vista. Se Gattuso non era per Ibrahimovic, tu presidente, ti devi imporre...”.

La conclusione è ovvia. S’è persa una clamorosa opportunità, innanzitutto calcistica. E soltanto dopo emotiva o caratteriale: “Ibra arrivava con un doppio compito, quello tecnico ma anche di spogliatoio perché un mese prima questa squadra era stata protagonista dell’ammutinamento“.

