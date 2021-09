A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista, soffermandosi su Gattuso e Spalletti.

“L’inizio di stagione del Napoli di Spalletti? Sicuramente è un brutto colpo per i tanti fan di Gattuso”

“È sempre stato esentato dalle critiche nel suo periodo partenopeo. Ho parlato, a questo proposito, di ‘oscurantismo’, dal momento che Gattuso ha sempre avuto la stampa a favore, a differenza di Spalletti, massacrato a partire dal ritiro di Totti. De Laurentiis ha fatto cose bellissime a Napoli, ma gli resterà la macchia di aver scelto Gattuso come allenatore degli azzurri. Il merito maggiore di Spalletti? Individuare in Koulibaly il leader della squadra, ciò ha tolto responsabilità a Insigne, che può essere la ciliegina, ma non la torta”.

