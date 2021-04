Galli: “Pirlo e Gattuso vivranno Juventus-Napoli con grande intensità”

A poche ore da Juventus-Napoli sono tante le domande da farsi in merito a formazioni, allenatori in bilico e classifica

Juventus – Napoli vista da Galli

Ne parla Filippo Galli ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo, trasmissione condotta da Andrea Falco e Raffaele Auriemma. L’ex Milan, che conosce molto bene i tecnici di Juventus e Napoli, si è espresso in merito ad un eventuale futuro delle due panchine.

“Pirlo e Gattuso sono due allenatori totalmente diversi. Gattuso è carismatico, pittoresco se vogliamo, un atteggiamento che ha sempre avuto. Pirlo è più posato, uno che sta lì a ragionare. Di sicuro entrambi vivranno il match con grande intensità e partecipazione. A ogni modo non credo sia una partita decisiva per il loro futuro”, comincia Galli.

L’ex Milan afferma poi che “c’è ancora tempo, di sicuro la sconfitta creerebbe scossoni all’interno dei club, ma dopo ci saranno altri 27 punti in palio”, alludendo al filotto finale di campionato. Su chi avesse fatto meglio, invece, Galli non si sbilancia: “È difficile dirlo. Rino con tutte le difficoltà ha condotto un ottimo campionato a mio avviso. Andrea (Pirlo ndr) era alla prima esperienza da allenatore e non possiamo dire l’abbia affrontata male. Si presenteranno alla pari, di sicuro non avranno dato il meglio finora, ma insomma…”.

Un’ultima battuta sugli obiettivi di Juventus e Napoli: “Questo anno è particolare, i bianconeri sono abituati a vincere lo scudetto. Sappiamo però che l’Inter stava già lavorando da qualche anno su questo obiettivo. Credo che sarà sfida all’ultima partita”.

