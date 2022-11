Galles-Iran, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Di Chiara Del Buono

Prima partita della seconda giornata del Mondiale in Qatar, Galles-Iran impegnerà la mattinata degli appassionati di calcio internazionale. La sfida fra la squadra di Page e Queiroz può rivelarsi fondamentale per le sorti del gruppo B: i gallesi arrivano dall’1-1 all’esordio contro gli Stati Uniti mentre la selezione araba è stata travolta dall’Inghilterra con un sonoro 6-2. Secondo incontro in assoluto fra le due Nazionali, la prima volta vinsero i Red Dragons per 1-0 nel 1978. Ecco le probabili formazioni di Galles e Iran.

Dove vedere il match

La sfida fra Galles e Iran, in programma alle ore 11 presso l’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan, sarà visibile in chiaro su Rai 2. Disponibile in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Galles e Iran

Ecco le probabili scelte che effettueranno Page per il suo Galles e Queiroz per l’Iran.

GALLES (3-4-2-1): Hennessey; Ampadu, Rondon, B. Davies; Roberts, Ramsey, Allen, N. Williams; James, Bale; Moore. Ct. Page

IRAN (4-1-4-1): H. Hosseini; Moharrami, Kanani, M. Hosseini, Hajsafi; Ezatolahi; Jahanbakhsh, Ghoddos, Nourollahi, Amiri; Taremi. Ct. Queiroz.

