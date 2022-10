Galeone: “La Juve è scarsa! Solo il Napoli gioca bene. Sul Allegri e Mercato…”

Giovanni Galeone, storico ex allenatore – tra le altre – di Pescara, Napoli, Como ed Udinese, mentore di Massimiliano Allegri, che fece debuttare nel club abruzzese in giovane età, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giorno dopo la sconfitta per 2-0 ad Haifa contro il Maccabi che elimina praticamente i bianconeri dalla Champions League, per esprimere il suo giudizio sull’inizio complicato dei bianconeri. Secondo Galeone, in casa Juve è stato sbagliato tutto, dal mercato in poi.

Galeone infierisce sui bianconeri:

“Come si faceva a dire a inizio anno che poteva lottare per vincere lo scudetto”

“La Juventus è scarsa. La partita di ieri lo testimonia. Non so come abbiano fatto a dire ad inizio stagione che questa squadra poteva vincere lo Scudetto”.

La squadra bianconera ieri ha quasi definitivamente compromesso il passaggio del turno perdendo in Israele contro il Maccabi Haifa.

“Il calcio che si gioca in Italia è una schifezza. Solo il Napoli fa un bel gioco e fa divertire. In sede di calciomercato i bianconeri hanno sbagliato tutto: dovevano prendere Koulibaly invece che Bremer.

Di Maria? Magari avessero preso Kvara. La colpa non è di Allegri ma di come è stato condotto il mercato. Avrei preso Raspadori e non Milik. Ma soprattutto avrei ceduto Bonucci.

Guardare la Juve giocare o il Genoa o il Potenza è la stessa identica cosa.

Dimissioni Allegri? Non lo farà mai” .

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati