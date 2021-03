Galeone: “Altro che Premier, Allegri pensa al Napoli…”

Gianni Galeone sarà sempre intrappolato nel suo personaggio. Quello di allenatore senza peli sulla lingua. sempre pronto ad esporsi per sostenere con forza le sue idee, non solo tecnico-tattiche. Per questo motivo è amato dalla gente, a prescindere dai risultati.

Non a caso, a Napoli ha lasciato un ottimo ricordo di sè. Nonostante nel novembre del 1997 subentrò a campionato in corso sulla panchina degli azzurri, senza riuscire a schiodare quella squadra dall’ultimo posto in classifica.

Galeone è intervenuto ai microfoni di “Radio Goal“, il programma d’informazione sportiva trasmesso sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli e nel suo intervento ha parlato dei rumors, che vedono protagonista Massimiliano Allegri.

L’ex allenatore della Juventus più di una suggestione per la panchina del Napoli del prossimo anno: “Allegri prima scelta di De Laurentiis? Max è il migliore. I due si stimano molto e c’è anche affetto. E’ chiaro che con la Champions le cose potrebbero prendere una piega positiva. Non lo sento da tre giorni, Max qualche anno fa aveva più voglia di andare all’estero, soprattutto in Premier. Ora preferirebbe restare in Italia con una nuova sfida. Sarà una questione di programmi, di come arriverà in classifica quest’anno. Credo che De Laurentiis vorrà migliorare il Napoli…”.

La qualificazione in Champions League, quindi, rappresenterebbe l’ago della bilancia, ma non solo, per convincere Allegri a non ascoltare le sirene della Premier e restare in Italia. Ci vuole un progetto serio, Galeone non ha alcun dubbio a riguardo: “Allegri vuole un club che abbia ambizioni e il Napoli ha dimostrato di averne negli anni passati. Il Napoli non è una squadra qualunque. Nonostante le difficoltà legate al Covid si può costruire una buona squadra anche grazie ad un allenatore d’esperienza“.

Salvatore de Landro

