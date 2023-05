Gaetano: Un gol bellissimo!

Tanta gioia e tanta emozione, nelle parole e negli occhi di Gianluca Gaetano, al termine della partita. Mette la parola fine ad una sfida che si stava complicando, proprio sull’ultimo pallone giocabile. Ai microfoni di DAZN racconta la sua felicità :

“I complimenti di Spalletti mi fanno piacere. Me lo dice da inizio stagione, tutti nel gruppo mi vogliono bene qui a Napoli, sono stato coccolato, anche quando venivo dalla Primavera”

Poi racconta di quell’ultima azione, che gli ha dato la possibilità di segnare il suo primo gol stagionale, nel suo stadio. Non poteva mancare, in un’annata storica, il gol di un napoletano, tra l’altro, contro una big, una finalista di Champions League:

“Questo gol è stato bellissimo, ho dato palla a Simeone, solo per farmela ridare. Adesso tornerò da mia figlia, non vedo l’ora di stringerla”

La faccia da bravo ragazzo, come quella del Capitano Di Lorenzo, autore di un gol capolavoro. La partita è segnata da queste facce pulite, allegre e unite. L’abbraccio tra Di Lorenzo e Spalletti, quello tra tutti i compagni che cercavano Gaetano, al termine dell’incontro. Il segno che questo Napoli, vuole continuare a divertire e a divertirsi. Il numero 70 parla della grande gioia vissuta, da figlio di questa terra:

“A Udine ho pianto con un emozione indescrivibile. Da napoletano questo scudetto lo aspettavo da una vita, adesso è arrivato. Un emozione che porterò dentro, per tutta la vita”

Un’emozione che porteranno dentro in molti, per chissà quanti altri anni. Un’ impresa storica, che merita un altro finale, rispetto alle voci che si rincorrono in questi giorni.

Anche questa sera il Napoli ha dimostrato, che questo gruppo può fare ancora grandissime cose. Chi pensa di smembrarlo non può avere a cuore, il bene di questa squadra e della città.

