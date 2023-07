Gaetano tiene pronta la valigia: piace a Empoli e Udinese

A pochi giorni dalla partenza per il ritiro in casa Napoli si comincia a fare la conta. Perchè il mercato è appena alle battute iniziali. Tuttavia, la società partenopea vuole programmare minuziosamente la prossima stagione, quella dello Scudetto cucito orgogliosamente sulla maglia.

E allora, dalle parti di Castelvolturno si comincia a lavorare in funzione della rosa da mettere a disposizione di Garcia. In attesa, ovviamente, degli sviluppi offerti dalle varie operazioni, in entrata ed uscita. In questo scenario, il futuro di alcuni azzurri è ancora tutto da definire.

Per esempio, resta in standby Gianluca Gaetano. E non solo perchè il centrocampista sta ancora smaltendo i postumi dell’infortunio. La sua situazione potrebbe diventare a breve un rebus da decifrare: non è detto, infatti, che resti all’ombra del Vesuvio.

Dopo un’annata passata praticamente in panchina, con alcuni scampoli di partite e poco altro ad arricchirne il ruolino di marcia, potrebbe accettare un trasferimento temporaneo, rigorosamente in prestito. Udinese ed Empoli sono in grado di offrirgli continuità e minutaggio costante.

Improbabile, invece, l’ipotesi Parma. Il Napoli vuole valutare la crescita del suo giovane talento in un contesto competitivo al massimo come la Serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati