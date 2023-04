Gaetano: Osimhen è molto carico!

Il centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Alla vigilia della sfida contro il Verona, torna sulla partita di Champions League:

“Siamo molto rammaricati perché abbiamo fatto una grande partita. È mancato solo il gol, il guizzo finale. Maignan poi ha fatto grandissime parate, siamo felici però, perché ci giochiamo tutto a Napoli, con la spinta del Maradona”

Anche Gaetano, non vuol sentir parlare di rilassamento, la squadra non vuole mollare nulla:

“No questo non è vero, ci può stare un calo in campionato, ma non ci siamo adagiati. A Milano abbiamo fatto una buona partita, ora dobbiamo rifarci col Verona, un’altra gara molto importante”

L’assenza di Osimhen ha sicuramente pesato, l’attaccante ha recuperato, per il centrocampista azzurro, questa è una grande notizia:

“Molto, molto importante riaverlo, anche se senza Osimhen, abbiamo fatto comunque una grande prestazione. Avevamo anche Raspadori che non era al 100%. Osimhen l’ho visto molto carico”

Testa al Verona, la squadra veneta si gioca la permanenza in Serie A. Consapevole Gaetano delle difficoltà di questa partita:

“Sarà una grandissima sfida, loro faranno la guerra, si giocheranno il tutto per tutto. Noi proveremo a fare quello che facciamo sempre”

Non poteva mancare un pensiero su Luciano Spalletti, il suo rapporto con l’allenatore:

“Molto buono, quando spende belle parole per me, sentirle da lui, che sta facendo grandissime cose a Napoli, per me è molto importante. Sono cresciuto, sto crescendo. Non è facile non giocare, ma comunque mi faccio trovare pronto, sia in allenamento, che quando vengo chiamato in causa”

Napoletano di nascita, per lui una vittoria del campionato, avrebbe un sapore particolare. Ma non vuole parlarne:

“Sarebbe molto bello, ma non riesco a pensare adesso, alla festa scudetto. Mancano ancora 4-5 partite da vincere.

Fa piacere vedere le strade, dipinte d’azzurro”

Dopo una più che buona, stagione alla Cremonese, Spalletti lo ha rivoluto a Castel Volturno. Probabilmente si aspettava più spazio, ma Gaetano vuole restare a Napoli:

“Adesso non ci penso, il mio futuro è rimanere qui, dare il massimo per il Napoli, poi vedremo”

Per concludere un appello ai tifosi, a quel supporto che non può mancare proprio ora. Facendo eco al suo Mister, che ha minacciato di lasciare la panchina, laddove non ci fosse un Maradona degno del suo nome:

“Mando un grandissimo saluto ai tifosi e accompagnateci al grande sogno”

Dalle ultime manovre tra società, Prefettura e tifoseria, il pubblico si sta preparando per tornare a dare una spinta decisiva, per il finale di stagione.

