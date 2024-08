Gaetano libera Gilmour.

Dopo l’esperienza a Cagliari, il giovane prodotto del vivaio azzurro, passerà, questa volta in maniera definitiva, al Parma.

Il Napoli incassera’ dalla cessione di Gianluca Gaetano, una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Tale somma sarà subito reinvestita sul mercato, per arrivare a Billy Gilmour, il centrocampista del Brighton.

Il club inglese aveva rifiutato una prima offerta dei partenopei, da 10 milioni, l’accordo si chiuderà a 12, tra base fissa e bonus.

Il giocatore fortemente voluto da Antonio Conte, sarà il vice Lobotka, che manca di una vera alternativa. Anche Brescianini del Frosinone, potrebbe accasarsi in azzurro, ma per questa trattativa, bisogna attendere la cessione di Cajuste. Per lo svedese ci sono delle richieste, ma il calciatore vuole giocare in Premier.

Sempre dal campionato inglese, dovrebbe arrivare Romelu Lukaku, a prescindere dalla questione Osimhen.

Per il nigeriano, non ci sono club europei disposti a pagare la clausola rescissoria, ma il Napoli non può aspettare oltre, con l’inizio della stagione ufficiale, ormai alle porte.

La sensazione più forte al momento, vede Victor Osimhen in maglia azzurra anche per il prossimo anno, a meno che la situazione non si sblocchi in questa settimana.