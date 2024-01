Gaetano in bilico: vuole maggiore spazio, il Napoli ci pensa

Il Napoli sta pensando di cedere in prestito Gianluca Gaetano. Le ambizioni del centrocampista si scontrano infatti col minutaggio modesto avuto finora. Magari si aspettava maggiore spazio dopo l’anticamera doverosa della passata stagione. Specialmente in questo periodo, in cui l’assenza di Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa, ed i maldipancia contrattuali di Zielinski, forse gli avevavo fatto sperare in qualcosa di diverso della mera tappezzeria.

Adesso che arriva pure Dendoncker dall’Aston Villa, per la talentuosa mezzala cresciuta nel settore giovanile partenope, si prospetta un ulteriore scivolamento all’indietro nelle gerarchie di Mazzarri.

Così, al rientro da Riyad, sono ripresi i colloqui con Empoli e Parma, probabilmente le soluzioni ideali per consentirgli di giocare con una certa continuità.

