Gaetano Imparato: “Ndombele vero Top Player”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gaetano Imparato, giornalista della Gazzetta dello Sport

Chi farebbe giocare tra Elmas e Ndombele Domenica?

“Ndombele è un grande giocatore, nella partita con il Bologna ha fatto un lavoro ottimo tra le linee del centrocampo a Gennaio potremmo vedere veramente un top player, sarà una partita molto strategica nella quale le due mediane faranno la differenza, poi bisognerà vedere la Roma come deciderà di approcciare la gara. Il Napoli se fa il Napoli, così come nella gara ad inizio anno contro la Lazio, Liverpool etc. può uscirne indenne domenica, magari anche senza una vittoria. Roma vive sull’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria contro la Sampdoria, vincere per loro domenica significherebbe portarsi vicini alla vetta della classifica. Simeone per me è un giocatore da lanciare a partita in corsa, vedo più favorito Osimhen negli 11 titolare può dare un qualcosa in più anche fisicamente alla squadra, ciò non discute l’utilità di Raspadori che strategicamente è un’arma, Spalletti ama occupare gli spazi e Kvaratschelia darà molti problemi in questo caso alla Roma.”

