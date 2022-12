Gaetano Imparato: “Arrivata una indiscrezione sul futuro presidente…”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Gaetano Imparato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Super Sport, programma in onda sulla emittente Canale 21 commentando, tra le altre cose, le indiscrezioni su un possibile passaggio di proprietà nel Napoli:

“Un investitore messicano avrebbe offerto un miliardo di euro ad Aurelio De Laurentiis per la cessione della società? Mi sembra poco, ma potrei sbagliare: non sono un esperto di tale settore”.

Gaetano Imparato ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in televisione:

“Mi è arrivata una indiscrezione da una fonte seria: il prossimo presidente del Napoli sarà il figlio di Aurelio De Laurentiis, Luigi. L’attuale patron del Bari è ormai pronto per la società azzurra, per assumere un ruolo di primo piano anche dal punto di vista decisionale. Se non ci saranno sconvolgimenti epocali nel mondo del calcio, il futuro del Napoli sarà in continuità con il passaggio di consegne tra il padre e il figlio”.

