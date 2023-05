Gaetano: Il mio futuro lo vedo a Napoli!

Intervistato quest’oggi Gianluca Gaetano, da Radio Kiss Kiss, torna sulle emozioni di domenica. Un gol che sognava da bambino, queste le sue parole:

“Una favola troppo bella, un sogno che fai da bambino. Tutto è stato molto bello e straordinario. Il campionato è stato una bella scoperta, anche per noi. Poi dopo ti rendi conto delle possibilità che hai, abbiamo lottato in ogni partita, alla fine siamo arrivati”

L’Inter era la squadra che mancava da battere in questa stagione, una grande motivazione, per Gaetano però, gli stimoli ci saranno anche nelle prossime partite:

“Le motivazioni sono ancora alte, abbiamo dei record da battere, come quello dei punti. Contro l’Inter era una sfida affascinante e abbiamo fatto una grande partita”

Il gruppo è stato il punto di forza di questo Napoli, il numero 70 non ha dubbi a riguardo:

“L’unione del gruppo è stata la prima cosa, ogni settimana andiamo a cena insieme, lavoriamo insieme, sia chi gioca che chi non gioca, un gruppo compatto”

Un altro sogno nel cassetto poi, da svelare:

“Un giorno mi piacerebbe indossare la fascia di capitano. Tutto lo staff ha sempre avuto fiducia in me, io ho dato sempre il massimo, allenandomi sempre a 1000 all’ora, facendomi trovare pronto. Alla fine, chi come Giuntoli mi ha visto crescere è contento. Ho un rapporto bellissimo con tutti, dai fisioterapisti ai miei compagni di squadra”

Spalletti ha speso parole d’elogio per Gianluca Gaetano, una grande soddisfazione per lui:

“Sentire parlare così il Mister fa un grande piacere. Lui ha fatto qualcosa di straordinario, vincere a Napoli non è da tutti”

Il giovane napoletano, racconta poi un aneddoto, legato alla partita con l’Udinese, quella della matematica:

“Al triplice fischio di quella sera, un emozione spettacolare. Sono scappato subito negli spogliatoi, perché la mia maglietta la volevo tenere stretta a me, per poi inserirla in un quadro”

Bellissima immagine, più da tifoso che da calciatore. In chiusura un pensiero anche sulle prossime stagioni:

“Il mio futuro sento che sarà a Napoli. Fare altri gol con questa maglia, vincere altri scudetti. Però vediamo è ancora presto per parlarne, si devono valutare tante altre cose”

Indubbiamente ci sarà tempo per ragionare sul futuro di Gianluca Gaetano, soprattutto quando si saprà chi siederà l’anno prossimo, sulla panchina del Napoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati