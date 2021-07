Gaetano Fontana sulla ipotesi di allenare la Primavera del Napoli: “Sono quattro anni che ci rincorriamo”

Nel corso del consueto appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio Marte, Gaetano Fontana ha confessato una opportunità professionale che magari vorrebbe un giorno realizzare: allenare la Primavera del Napoli. “Ci rincorriamo da 4 anni e non è mai stato possibile. Lo scorso anno sono stato contattato da Giuntoli, che poi ha fatto altre scelte e ad oggi non mi ha chiamato nessuno“.

Per l’ex allenatore di Nocerina, Juve Stabia e Casertana non sarebbe affatto un passo indietro passare dalla Lega Pro alla panchina degli “azzurrini”. “È un ruolo che accetterei – ha aggiunto – ma nella misura in cui ci siano le condizioni favorevoli per fare buone cose…“.

Del resto, già da calciatore, Fontana accettò di scendere di categoria, passando dalla Fiorentina appena promossa in A al neonato Napoli Soccer, sorto dalle cenere del fallimento, costretto a ripartire dalla C1. “Dal punto di vista professionale è una mia debolezza, ho fatto una scelta in tempi non sospetti quando dalla Serie A passai alla Serie C. Rifarei lo stesso ma bisogna capire bene cosa si vuole, quando lavoro cerco di farlo per ottenere il massimo…”.

