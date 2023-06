Gaetano Fedele prova a “tastare” i tifosi: C’e’ un calciatore che puo’ sostituire Kim…ma farebbe stesso effetto?”

Il procuratore Gaetano Fedele, ai microfoni di Radio Crc, si è espresso sul mercato estivo del Napoli: “Come sostituire Kim? Se dovessi parlare di giocatori stranieri che possono fare come Kim credo sia molto complicato, se parliamo di un giocatore che a me piace, Scalvini mi piace tanto. Ho qualche perplessità perché Kim è stato la scoperta come Kvaratskhelia. C’è stato un lavoro non indifferente da parte dell’allenatore”. Ha evidenziato l’esperto procuratore che in passato collaborava coi fratelli Cannavaro.

Poi consiglia: “Prenderei un calciatore in particolare: Scalvini, sarebbe l’ideale, ma non so se farebbe lo stesso effetto perché Kim era diventato un punto di riferimento nello spogliatoio. Paradossalmente sarebbe stato più semplice sostituire Kvaratskhelia che Kim”.

“Noi abbiamo sempre detto che a questo Napoli è mancata un po’ d’esperienza internazionale, ma facendo la disamina su Osimhen per me la partita di Torino con la Juventus ha un suo fascino. Quando Osimhen a fine partita va sotto la curva ad esultare con i tifosi, vuol dire che è entrato nella mentalità dei napoletani”. Ha concluso Fedele.

