Gaetano: Col Napoli gara speciale.

In previsione della sfida di domenica all’ Unipol Domus, l’ex prodotto del vivaio azzurro, si è espresso attraverso i canali ufficiali del Cagliari.

Ormai parla da giocatore definitivamente rossoblu:

“Firmare per il Cagliari è stato bellissimo, emozionante. Sono stati due mesi molto difficili, l’attesa è stata lunga. Tutto l’ambiente Cagliari mi è stato vicino, l’affetto dei tifosi, dei compagni è stato molto importante”

Si è inserito bene in squadra, trovando anche spesso la via del gol, un impatto molto positivo:

“Ho trovato un gruppo molto forte, dove ognuno cerca di dare una mano al proprio compagno. Ho iniziato subito a lavorare con la squadra, Mister Nicola è un allenatore molto forte, che sa trasferire bene le sue idee”

Tra gli obiettivi di Gaetano, c’è anche il sogno di una maglia azzurra:

“la prima ambizione è raggiungere la salvezza con il Cagliari. Poi riuscire a fare altri gol, alla Nazionale ci penso, ma non è un ossessione”

Domenica affronterà la squadra in cui è cresciuto, una partita che non può essere, per lui, una gara come le altre:

“Quella contro il Napoli sarà una partita bellissima, difficile, fisica, con tanti duelli. Per me sarà speciale, giocherò contro la squadra della mia città, del mio cuore. Il Napoli ha cambiato modo di giocare con Conte, fanno un calcio aggressivo, come noi”

Una sfida tutta da seguire, soprattutto dopo una sosta, dove i risultati non sono mai scontati.