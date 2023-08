Gabri Veiga ultimo nodo. Doveva essere la giornata delle visite mediche, quella di ieri, per il centrocampista del Celta Vigo, così non è stato. Il giocatore è stato convocato da Rafa Benitez, per la partita contro la Real Sociedad, ma non è sceso in campo. Per stessa ammissione del tecnico spagnolo, la trattativa è in chiusura, quindi ha ritenuto opportuno, non farlo giocare.

Le problematiche che hanno rallentato la conclusione dell’operazione, sono di natura burocratica. L’ultimo ostacolo è legato ai diritti d’immagine, che il Napoli tende sempre a convogliare in suo favore. I legali sono a lavoro per chiudere quanto prima il tutto, secondo fonti spagnole, Gabri Veiga potrebbe volare in Italia, già quest’oggi per le visite mediche.

Un leggero slittamento per l’approdo dell’under 21 della Nazionale spagnola, prima di schierarsi agli ordini, di Mister Garcia. Quando si parla di cifre così elevate, 36 milioni, sia le provvigioni che i diritti d’immagine, rappresentano un dettaglio non di poco conto.

L’ex Celta Vigo conta già di essere convocabile, per la partita di domenica contro il Sassuolo. In questo caso però, le visite mediche dovrebbero svolgersi già quest’oggi, domani al massimo. Per poter quindi, prendere parte agli allenamenti con la squadra, alla ripresa di Martedì, conoscenza del gruppo e varie.

Questione di ore e Gabri Veiga sarà ufficialmente un giocatore del Napoli.

Non è detto che sia l’ultimo acquisto dei partenopei: gli ultimi giorni di mercato, da sempre in Italia, sono quelli in cui si sviluppano i colpi migliori.

