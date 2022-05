Furio Valcareggi: “Senza Spalletti il Napoli non avrebbe fatto meglio”

L’agente FIFA Furio Valcareggi è intervenuto a Febbre a 90, su Wikonoos TV WEB. Ecco le sue dichiarazioni sul Napoli:

“Senza Spalletti il Napoli avrebbe fatto peggio, gli azzurri hanno perso ad Empoli in maniera rocambolesca, non credo sia colpa del tecnico, il Napoli ha perso un’opportunità con una squadra che nei suoi big ha avuto qualche frenatina, e nonostante tutto sono stati sempre lì attaccati alla vetta. Poi disputare la Champions è una grande cosa, del resto Luciano ha fatto sempre ottime cose anche il prossimo anno.

Il futuro mercato? Koulibaly mi sembra legato a Napoli e potrebbe anche rinnovare, Fabian e Zielinski hanno qualità rare, non so se ci sono giocatori migliori. Decide Spalletti, nessun altro. Rinforzare è difficile, io mi fiderei di Giuntoli, un lavoratore silenzioso ma bravissimo, ha monitorato il mondo.

Zerbin? Alessio ha fatto le scuole medie in C molto bene, le superiori le ha passate a pieni voti, ha fatto 9 gol, tre rigori, 5 assit, il Frosinone lo ha valorizzato e l’università a Napoli la può fare. Non ho parlato con Giuntoli o Pompilio – chiude Valcareggi – spero che ci convocheranno per parlarne”.

