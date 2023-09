Furia Osimhen, i video incriminati e il retroscena di quando li ha scoperti

Nuovo braccio di ferro tra Victor Osimhen e il Napoli. Questa volta, però, il contratto non c’entra niente. Tutto è iniziato ieri sera, quando il Napoli ha postato su TikTok un video che l’attaccante nigeriano non ha gradito, sentendosi preso in giro. Il post è stato poi cancellato dal club, ma la rabbia dell’agente del giocatore, Roberto Calenda, non si è placata e ha lanciato uno sfogo contro gli Azzurri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore si sarebbe infuriato ieri sera a cena e avrebbe chiesto la rimozione immediata del video. Avvenuto ciò, è seguita un durissimo tweet del procuratore, che ha minacciato azioni legali contro il club per proteggere il suo cliente.

“Ufficialmente” il video che ha fatto infuriare il bomber del Napoli riguarda una parodia sul rigore calciato e sbagliato a Bologna, anche se “ufficiosamente” gira anche un altro video ben più pesante che sembrerebbe essere stato pubblicato dal Napoli, che sta girando su Twitter e che potrebbe essere la vera pietra dello scandalo, di cattivo gusto e sicuramente più pesante rispetto al primo.

Nel frattempo Osimhen, che si era scusato con la squadra dopo la sostituzione non gradita a Bologna, si è affrettato a togliere tutte le immagini con la maglia del Napoli (compresi i festeggiamenti per lo Scudetto) da Instagram.

