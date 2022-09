Fulvio Collovati: “Napoli? Io sono ottimista…”

Fulvio Collovati, Campione del Mondo 82, oggi opinionista, nel corso de Il bello del calcio, programma in onda sulla emittente televisiva Televomero, ha parlato di questa giornata di campionato, che si è conclusa con la vittoria della Roma a Empoli, è stata una giornata di campionato molto complicata per gli arbitri. Ci sono state polemiche in diversi campi, soprattutto a Torino per Juventus–Salernitana. Ecco le parole dell’opinionista :

“Vorrei parlare del Napoli, a a breve andrò in RAI e dovrò discutere della Juventus. L’episodio di Torino è stato scandaloso, nell’epoca del VAR dove chiunque ha la possibilità di rivedere tutto sarebbe bastata un’ammissione di colpa. Invece c’è stata la giustificazione ridicola all’errore commesso”

Fulvio Collovati ha parlato anche dell’ottimo inizio di stagione della compagine allenata da Luciano Spalletti:

“I tifosi del Napoli mi sembrano molto cauti. Io invece sono più ottimista perché questo è un campionato particolare, che si ferma il 16 novembre e riprende il 4 gennaio. Ci sono tante squadre in pochi punti, gli azzurri possono giocarsi le loro carte perché sono quelli che esprimono il migliore gioco del campionato insieme all’Atalanta di Gasperini”.

