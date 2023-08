Frosinone Napoli gara a rischio.

Mancano undici giorni all’inizio del campionato e già si parte col piede sbagliato.

L’ Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, attraverso un comunicato, giudica la partita tra Frosinone e Napoli, del 19 Agosto, come gara a rischio.

Per questa ragione sono previste limitazioni per la vendita dei biglietti, ai tifosi del Napoli residenti in Campania.

Questo il testo ufficiale del comunicato:

Per l’incontro di calcio di serie A Frosinone-Napoli, in programma il 19 Agosto, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: Vendita dei tagliandi per i residenti in Campania, esclusivamente per il settore ospiti e per altro settore appositamente individuato.

Impiego di adeguato numero di steward.

Rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

In previsione, vista la vicinanza tra le due città, di un vero e proprio esodo azzurro, ecco dunque le prime limitazioni, della nuova stagione.

Quello che risulta strano è che solo questa partita, venga considerata pericolosa, rispetto a tutte le altre in programma.

Eppure lo scorso anno, nonostante diverse limitazioni per i tifosi partenopei, in diverse partite, il tifo ha accompagnato la squadra in maniera esemplare.

Così come in occasione delle diverse giornate dedicate alla festa scudetto, nonostante le migliaia di persone in strada, non si sia verificato il minimo incidente. A discapito di tutte le previsioni pessimistiche degli organi istituzionali.

La società calcio Napoli, dovrebbe farsi sentire, anche su questo fronte. La tifoseria napoletana non è merce di scambio, non va enfatizzata solo nelle celebrazioni o ricercata per la vendita dei prodotti ufficiali, ma va difesa in queste circostanze, nelle sedi competenti.

Il dato positivo è che nonostante queste misure, nella passata stagione, le tribune si siano colorate comunque d’azzurro e la squadra in campo, sia uscita sempre vincitrice. A Frosinone sicuramente avverrà la stessa cosa.

