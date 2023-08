Frosinone Napoli 1-3: si inizia dove si era finito

Inizia nello stesso punto dove si era finito.

Vittoria e 3 punti. Frosinone Napoli termina 1 a 3.

Diktat e filosofia.

Entusiasmo.

La prima da campioni d’Italia. Fatta eccezione per i primi 10 minuti, un Napoli che si specchia nella sua bellezza.

È netta la differenza tecnica e tattica.

Complimenti al neo promosso Frosinone che combatte. Ci prova e non molla. Bel carattere quello dei Ciociari.

Di Francesco ne avrà bisogno.

Il Napoli intanto dopo un approccio problematico, passeggia.

A tratti si diverte.

Fa caldo, tanto e serve lucidità. La squadra del debuttante Garcia si piace e lo si vede.

I nuovi innesti hanno bisogno di un pizzico di tempo. Osimhen è pronto. Molto pronto.

Dentro e fuori si potrebbe dire. Pronti via ed è doppietta.

La prima marcatura della stagione partenopea è di Politano.

Il perennemente in partenza Politano.

I primi 3 punti del campionato 2024 hanno un ottimo sapore.

Consapevolezza.

I primi della classe ripartono e lo fanno con la consapevolezza di esserlo.

Buon campionato Amici.

