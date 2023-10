Fratello Osimhen: Nostra sorella e suo marito, arricchiti grazie a Victor.

Andrew Osimhen, uno dei fratelli dell’attaccante del Napoli, circa un anno fa, aveva svelato, quali fossero le controversie familiari.

La situazione è tornata a galla, dopo gli episodi delle ultime ore, che hanno coinvolto Victor, in una denuncia familiare. La controversa vicenda va avanti da tempo, il fratello Andrew si era così espresso:

“Victor ha innanzitutto sempre aiutato tutti in famiglia, sin dai successi del 2016.

Ero con Victor in Germania in passato, prima di essere costretto ad andare via per un inganno di Osita (cognato) , che ha raggirato Victor. Non ci siamo parlati per un anno. Victor ha sacrificato tanto per aiutare tutti noi. La verità è che sia Osita che la moglie hanno ricevuto milioni in questi anni, si sono arricchiti grazie a Victor”

Poi aggiunse ancora più dettagli, della querelle familiare:

“Quando ricevettero i primi milioni da Victor, comprarono due auto, io invece comprai subito una casa. Victor non ha mai detto come usare i soldi che dava. Ho saputo che ha anche comprato un auto a Osita, dandogli altri 10,000 euro. Osita non è il manager di Victor, controllava solo i documenti e occasionalmente fungeva da rappresentante. Esther e Osita hanno raccolto in totale 40 milioni da Osimhen, cosa hanno fatto con tutti quei soldi? So che Osita era stato anche da un avvocato per la questione, ma quest’ultimo ha rifiutato, perché Victor non aveva fatto nulla di male”

Questioni molto importanti di cui il fratello Andrew, aggiunge ulteriori elementi:

“Victor cacciò Osita, perché una volta disse che gli interessavano solo i soldi, non la sua carriera. Una volta falsifico’ anche una firma di mio fratello su un documento, cosa di cui dovrà rispondere”

Accuse pesanti contro il cognato, che di fatto poi si sono concluse con l’arresto dei due, nella scorsa notte. Victor Osimhen, evidentemente sarà giunto all’esasperazione, dopo tutte le vicende affrontate negli anni.

Nel frattempo l’Osimhen calciatore ha lasciato il ritiro della Nazionale, per infortunio. Dietro i malumori dell’attaccante nigeriano, palesati a Napoli, non c’erano dunque solo le questioni contrattuali. Piuttosto una vicenda familiare, dai risvolti quasi drammatici. Dietro la maglia numero 9 azzurra, c’è anche la vita privata dell’uomo, che non sempre è tutta rosa e fiori, come dall’esterno può apparire.

