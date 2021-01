Il fratello di Bakayoko: “Napoli prioritario per Tiémoué”

Dopo la vittoria di ieri del Napoli alla Dacia Arena di Udine, ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo c’è Abdulaye Bakayoko, fratello e agente di Tiémoué. L’ospite di Raffaele Auriemma e Andrea Falco, con l’assistenza della collega di Sky Valentina Clemente per la traduzione in francese, ha fatto il punto su giocatore e campionato del Napoli.

La gioia di Tiémoué per il goal vittoria

Una prima osservazione va proprio alla gioia che ieri Tiémoué ha regalato ai tifosi con il goal vittoria in extremis: “È felice perché cercava da tempo questa rete. Un episodio che gli ha dato molta fiducia in se stesso e nelle sue potenzialità”.

“Brucia l’assenza di chi è stato pagato 80 milioni”

Poi qualche parola sugli assenti importanti: “È chiaro che Mertens e Osimehn siano due pedine importantissime nel gioco di Gattuso. C’è però da considerare che la rosa è ampia e, soprattutto, ha tanti elementi di qualità che danno il massimo ad ogni match. Osimehn è stato anche pagato 80 milioni di euro, sicuramente brucia averlo indisponibile”.

Bakayoko concentrato, la mentalità vincente

Poi il fratello di Bakayoko inizia una parentesi su un probabile futuro a Napoli del calciatore: “È presto per parlare di restare anche perché calciatore e club non hanno ancora parlato in questi termini. Per lui rimanere a Napoli sarebbe una bella opportunità per ritrovare stabilità” – alludendo alla fine dei continui prestiti – “qui si sente bene e per come vede lui è una città in cui può vincere qualcosa. Per Tiémoué i partenopei possono lottare per lo scudetto, sono secondi solo alla Juventus. Napoli è una priorità assoluta per mio fratello, è consapevole che alla squadra non manca nulla per competere in ogni campo. È concentrato e lavora molto”, conclude l’intervistato.

