Fratelli Napoletani e Salernitani: il messaggio social, risponde così, agli ultras contro il Napoli!

Sebbene il campionato non sia ancora terminato, il Napoli è pronto a coronare il sogno scudetto. La città ha già allestito i preparativi: bandiere azzurre e striscioni costellano le strade e i quartieri di Napoli. Tuttavia, gli ultras della Salernitana avevano lanciato un messaggio chiaro; “ognuno festeggi a casa sua“. In seguito a queste parole polemiche, la risposta del gruppo Fratelli Napoletani e Salernitana non si è fatta attendere.

Di seguito il messaggio social divulgato dal gruppo:

“Noi del gruppo Fratelli Napoletani e Salernitani più che mai, in questo momento, invitiamo tutte le tifoserie di Napoli, Salerno e provincia ad esporre non una, ma due bandiere, una del Napoli ed una della Salernitana, su tutti i balconi. Si spera di festeggiare i prossimi due avvenimenti da noi tanto desiderati: lo scudetto degli azzurri e la salvezza dei granata. La forza dei nostri popoli e quindi anche delle nostre tifoserie passa attraverso una consapevolezza identitaria e un senso di appartenenza derivanti da millenni di storia, che ci hanno visti insieme protagonisti. Quindi non possiamo che rimanere distanti da queste visioni e prese di posizione le quali tendono a mettere a rischio una nascente amicizia che duri nel tempo“.

