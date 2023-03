Fratelli Napoletani e Salernitani, esempio vivente di cosa sia avere il Sud nel Cuore!

Si è scritto e detto molto sulla presunta rivalità tra le tifoserie di Napoli e Salernitana. Basilio ha pubblicato un messaggio sul gruppo Fratelli Napoletani e Salernitani:

“Io vivo a Cava e ci sono nato, amo la mia città e amo Salerno e amo Napoli perché ho IL SUD NEL CUORE, quello per capirci, distrutto da Cavour e derubato dal 1861 ad oggi. Mi dite cosa ci sta di male in tutto questo? Un amore moltiplicato per tre mentre per tanti sa di tradimento o quantomeno di mancanza di rispetto. Anni ’90, mio padre, da sempre avanti negli anni, sul muro della sua sede sportiva, aveva, una affianco all’altra, le formazioni della CAVESE e della SALERNITANA e una cosa non escludeva l’altra, ma le rendeva più forti a vicenda.

Purtroppo nel 2023, alle soglie di una guerra nucleare, ci sta ancora chi, consapevolmente oppure no, divide anziché unire; esclude anziché includere e un pó inquina il messaggio di fratellanza e solidarietà che dovrebbe dare sempre lo sport! Auguro alla Cavese di essere promossa in “C”; alla Salernitana di restare in “A”, al Napoli, essendo superfluo augurargli di vincere lo scudetto, cosa alquanto scontata, di vincere pure la Champion League. Spero che qualcun altro faccia suo il mio pensiero: SUI BALCONI TRE BANDIERE, Forza Napoli, forza Salernitana e forza Cavese. VIVA IL SUD”.

