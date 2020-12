L’ex estremo difensore della Roma di Liedholm, Franco Tancredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione portieri in casa Roma che, indirettamente, toccano pure il Napoli. “Antonio Mirante è a fine carriera. E’ arrivato a Roma come buon dodicesimo, ‘costretto’ a giocare titolare con continuità perchè prima Olsen poi Pau Lopez non hanno fatto ciò che dovevano...”.

Specialmente lo spagnolo s’è dimostrato una mezza delusione. L’ex portiere azzurro, quarto alle Olimpiadi di Los Angeles ’84 con l’Italia e successivamente in ballottaggio con Giovanni Galli per la maglia da titolare in Nazionale A, non trova soddisfacente il rendimento di Pau Lopez. “E’ un portiere che ha difficoltà nella fisicità ma devo dire che mi ha stupito molto in negativo dal punto di vista caratteriale. Dopo un errore continua ad accusare il colpo e non riesce a metterselo alle spalle. Ha dimostrato eccessivo timore...”.

Tancredi, che in giallorosso vinse da protagonista uno Scudetto e ben quattro Coppe Italia, confessa candidamente la sua preferenza. “Credo che la Roma debba trovare un titolare per la prossima stagione , a me piace molto Meret…“.

Oggi che è passato dall’altro lato della barricata, e fa il preparatore dei portieri, Tancredi ha sviluppato una sua teoria circa le caratteristiche specifiche del ruolo. “Credo che le società dovrebbero smetterla di scegliere i portieri solo perché sanno giocare bene con i piedi. Molti dimenticano che prima di tutto un portiere deve saper parare e saper stare tra i pali!“.

