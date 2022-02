Franco Ordine: “Scudetto?…60% Inter, 39 % Napoli, 1% Milan”. 

Il noto giornalista e commentatore sportivo Franco Ordine, ha rilasciato alcune dichiarazioni, collegato da Milano, alla trasmissione Il Bello del Calcio, dividendo in percentuali la possibilita’ di conquista del titolo delle tre squadre che dominano il campionato. Ecco quanto dichiarato dal giornalista di origini Foggiane intervenuto alla trasmissione in monda su canale 8: “Discorso Scudetto solo tra Napoli e le due milanesi? Il duello è tra azzurri e Inter, dico questo perché il Milan non è attrezzato e non ha mai avuto la rosa completa. Percentuali Scudetto? 60% Inter, 39 % Napoli, 1% Milan”.

