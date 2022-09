Franco Ordine: “Napoli? Non da primo posto”

Il giornalista Franco Ordine, andando controcorrente rispetto agli altri opinionisti presenti a Il bello del calcio, non ritiene il Napoli una squadra da primo posto. Queste le sue parole ai microfoni di Televomero:

“Il Napoli non concorrerà per la conquista dello scudetto. Ritengo inoltre che il primo posto attuale degli azzurri sia dovuti anche al calendario. Basti pensare che i partenopei non hanno affrontato squadre in forma come Udinese e Atalanta, ma ha giocato con Monza e Lecce. Il Napoli potrebbe inoltre perdere punti anche perché impegnato in Europa. In Champions andrà sicuramente agli ottavi e non escludo possa arrivare anche i quarti qualora avesse un sorteggio favorevole”.

Franco Ordine fa “arrabbiare” il Pampa Sosa

Le parole di Franco Ordine hanno generato una valanga di reazioni. Tra queste quella di Roberto Sosa, ex attaccante degli azzurri:

“Vuoi dire che Atalanta e Udinese vinceranno lo scudetto? Il Napoli ha battuto anche squadre importanti come Lazio e Milan, di conseguenza merita fiducia”. Ordine ha chiuso così: “Atalanta e Udinese non vinceranno lo scudetto, ma vivono un grande momento e avrebbero potuto mettere in difficoltà anche la squadra di Luciano Spalletti”.

